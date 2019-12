Ankara minaccia chiusura due basi Usa

Chiudere duemilitari strategiche utilizzate dagli Stati Uniti in Turchia E' ladel presidente Erdogan. "Se necessario" chiuderemo Incirlik e Kurecik.Così il leader turco. Laviene sistematicamente evocata in Turchia sullo sfondo delle tensioni sul riconiscimento del genocidio armeno. E accadrebbe in reazione a eventuali sanzioni Usa nella disputa per l'acquisto da parte della Turchia dei sistemi anti missile dei russi. Gli Usa usano Incirlik per la lotta all'Isis in Siria. Kurecik è una stazione radar per la Nato.(Di domenica 15 dicembre 2019)