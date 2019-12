Tunisia, Meccatronica: a febbraio la missione dell’Ice (Di sabato 14 dicembre 2019) L’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Aidam – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica – organizzerà una missione di operatori in Tunisia dal 12 al 14 febbraio 2020 nei settori della Meccatronica e dell’ICT, finalizzata alla promozione di partenariati e altre forme di collaborazione industriale con selezionate controparti tunisine. La missione si sostanzierà nelle seguenti attività: seminario; incontri BtoB e visite presso siti di interesse. La Tunisia ha avviato un significativo processo di sviluppo tecnologico, investendo nella creazione di centri di ricerca dedicati ai settori dell’ICT, della Meccatronica e microelettronica. Questi settori sono infatti strategici per l’economia del Paese, in quanto strettamente correlati al progetto prioritario di ammodernamento del ...

