“The end of the f***ing world” | una storia surreale | a tratti thriller | sul disagio

(Di sabato 14 dicembre 2019) “THE END OF THEWORLD”: un titolo che è già tutto un programma per la serie creata da Jonathan Entwistle e interpretata da due giovani promesse della cinematografia britannica: Alex Lawther (già apprezzato in uno strepitoso episodio di BLACK MIRROR) e Jessica Barden. Sono due ragazzi diciassettenni, James e Alyssa, che scappano di casa per sfuggire alla monotonia della loro vita. Ce l’hanno col mondo questi due adolescenti segnati da vicende familiari tremende ma anche con caratteri potenzialmente disfunzionali. Basata sul fumetto “The End of the Fucking World” di Charles Forsman, pubblicato in Italia da 001 Edizioni, la vicenda narrata non è la solitadiesistenziale: acomica, adrammatica e sentimentale, sfocia neled è un racconto sopra le righe, pure, che per com’è confezionato ricorda la ...

