Popolare di Bari | Conte | “A breve un Consiglio dei ministri | non tuteleremo alcun

(Di sabato 14 dicembre 2019) Undeiconvocato “a”, probabilmente prima della riapertura dei mercati, per sciogliere il nodo del salvataggio della bancadi. Dopo la crisi sfiorata venerdì sera con una riunione sostanzialmente mai iniziata, alla quale non hanno partecipato le delegazioni di M5s e Italia Viva, Giuseppeassicura che itorneranno a vedersi nel giro di poco tempo per approvare il decreto nel quale verrà indicato lo schema per sostenere i conti della banca, commissariata da Bankitalia. “Nonnessun banchiere”, scandisce il premier rispondendo indirettamente alle critiche piovute nelle ultime ore dai renziani, punti sul vivo dopo le accuse di aver salvato diverse banche con soldi pubblici, e alle parole di Luigi Di Maio che aveva ricordato come è necessario “tutelare i risparmiatori”. Il presidente del ...

borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto di trovare il miliardo per la popolare Bari nel maxiemendamento della legge di bilancio con relative coperture, vero? - alexbarbera : E così nel silenzio generale - dopo Alitalia ed Ilva - il contribuente si appresta a pagare il conto della malagest… - Mov5Stelle : Su Banca Popolare di Bari Renzi vaneggia. Se il governo interverrà sarà proprio per evitare il massacro dei rispa… -