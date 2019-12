Matteo Salvini e la Popolare di Bari | Subito un tavolo per salvare l' Italia

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Se rischia di saltare una banca come ladie ci sono i licenziamenti all'Ilva, rischia di saltare un'intera Regione e con lei l'"., consapevole del "momento drammatico" chiede quindi un "perl'". "Fermiamoci e mettiamoci attorno a unco

Mov5Stelle : L’assenteista cronico Matteo Salvini è un abile chiacchierone, ma tace quando deve rispondere sugli scandali del su… - AndreaScanzi : Non dubito che questa foto, a Matteo Salvini, farà piacere. Per questo mi pregio di pubblicarla, con la consueta st… - davidefaraone : Ricordate il famoso slogan di #Quota100? Per 1 che va in pensione 3 nuovi occupati. Bene, soltanto in Sicilia sono… -