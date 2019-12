Fuga dal M5S | maggioranza a rischio E Conte chiama a raccolta i responsabili

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 14 dicembre 2019) Alla rete di protezione lavorano i dissidenti di FI e i Cinque Stelle «contiani». Il premier: non scommetterei su...

lapieppy : @LaLaFedee Quello, 'Fuga dal Natale', 'Miracolo nella 34esima strada', 'The family man', 'Il Grinch' e tantissimi altri! ?? - ottopagine : Rapinano un tabacchi: messi in fuga dal titolare #Scafati - Ivic94757448 : RT @LaVeritaWeb: Tre senatori passano alla Lega: «Andiamo via, Gigi si crede depositario del vero». Il capo politico sbrocca: «È il mercato… -