Dieta con salmone | antiossidante e ricca di vitamina B

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 14 dicembre 2019) Quando si parla del, si chiama in causa un pesce ricco di proprietà salutari. Tra queste è possibile citare la ricchezza in acidi grassi omega-3. Annoverati tra gli acidi grassi essenziali – indi non sintetizzati dal nostro organismo – sono noti per la loro efficaciae antinfiammatoria. Per dare qualche numero in merito alla presenza degli omega-3 nel, ricordiamo che un etto di pesce contiene poco più di 2 grammi di questi importantissimi acidi grassi a catena corta, considerati tra i principali motivi per cui vale la pena introdurre ilnella. Sui loro benefici la scienza si è espressa più volte. Degna di nota a tal proposito è una meta analisi – risalente al 2012 ed effettuata da un team di esperti attivi presso la Chinese Academy of Medical Sciences – che ha esaminato gli effetti della supplementazione di omega-3 ...

SeguiUltimaVoce : Ripudiato in #salute con la #dieta #senzasale, delle proprietà del #sale da #cucina si parla solo più nei… - Medical_Mei : Sei #Medico di #MedicinaGenerale? Questa è la prima delle 2 lezioni per avere 5 Crediti #ECM gratuiti con… - ProdottiDieta : Un regalo per te! Risparmia 5 EURO sugli acquisti per la #dieta su -