Classifica marcatori Serie A live | la graduatoria aggiornata | prima rete per Chancellor

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Il campionato diA entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Laè sempre molto interessante, a guidarla è sempre Ciro Immobile, protagonista di una grande stagione. 17 RETI: Immobile (Lazio) 10 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Lukaku (Inter) 9 RETI: Muriel (Atalanta) 8 RETI: Lautaro Martinez (Inter), Berardi (Sassuolo) 7 RETI: Ronaldo (Juventus), Caputo (Sassuolo); Belotti (Torino) 6 RETI: Zapata (Atalanta); Correa (Lazio); Dzeko (Roma); 5 RETI: Ilicic (Atalanta) Kouamé (Genoa); Mancosu (Lecce); Milik (Napoli) 4 RETI: Gomez, Gosens (Atalanta); Sansone e Palacio (Bologna); Donnarumma (Brescia); Nainggolan e Simeone (Cagliari), Dybala e Higuain (Juventus), Lapadula (Lecce), Piatek e Theo Hernandez (Milan); Mertens (Napoli), Cornelius (Parma), Kolarov (Roma), Boga ...

