Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Sarà certamente uno scherzo. L’opera di un buontempone. Un pesce d’aprile in anticipo. Una burla. Eppure, da queste mattina, sui social e nei corridoi dei palazzi del potere (o presunto tale) napoletano, non si parla d’altro: su Facebook è spuntata una pagina che sta facendo rabbrividire i cittadini partenopei: “sindaca di”., Assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani del Comune diha in mente di candidarsi il prossimo anno alla successione del suo mentore, Luigi De Magistris? L’interrogativo, se non ci fosse da piangere, farebbe ridere: nessuno mette in discussione, attenzione, la personalità, la buona fede e la simpatia della giovane, maè una città che non vede l’ora di rialzarsi dopo 9 anni di non-amministrazione di De Magistris. ...

zazoomblog : Alessandra sia Clemente: Napoli ha bisogno di un sindaco “vero” - #Alessandra #Clemente: #Napoli - anteprima24 : ** Alessandra, sia #Clemente: ##Napoli ha bisogno di un #Sindaco “vero” ** - CocciaPier : @nina_ju_ Penso sia esattamente il contrario. Gente che non avrebbe mai avuto una sola possibilità ora sono artisti… -