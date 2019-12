Tombe profanate a Udine | rubati monili in oro

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono gravissimi e senza precedenti gli atti di vilipendio commessi nel cimitero urbano di San Vito a. La profanazione è stata scoperta mercoledì 11 Dicembre 2019. La tomba di famiglia profanata appartiene a una famiglia di origini nomadi: Braidich/Hudorovich. Le due bare sono state squarciate e i resti delle salme oltraggiati per rubarein oro. Difficile risalire alle cause esatte. Infatti, in Friuli non ci sono faide tra clan tali da giustificare una simile azione. Inoltre, la famiglia non ha motivo di temere ritorsioni perchè è ben integrata nel tessuto sociale cittadino. L’avvocato che sta seguendo il caso, Piergiorgio Bertoli, ha detto: “Sono tutti sotto choc. Hanno una particolare attenzione per i defunti, per loro oltraggiare i morti è una maledizione, nessuno avrebbe osato fare una cosa del genere”.In base ad una prima ...

