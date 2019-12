The Game Awards 2019 | tutti gli annunci e i vincitori!

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L'avvento del Natale, come da tradizione, significa anche The. La manifestazione ideata dal patron Geoff Keighley è cambiata profondamente nel corso degli anni: nata come il "Premio Oscar" dei videogiochi, si è evoluta fino a diventare uno dei palchi più importanti per le novità del medium. Dopo anni di perfezionamento il noto giornalista canadese è riuscito a far convivere due anime all'interno della sua kermesse, trasformandola in una vetrina fondamentale e nella culla del riconoscimento più alto fra quelli assegnati nel corso dell'anno videoludico.L'edizionenon è stata da meno, anzi, ha praticamente annichilito le passate iterazioni, rendendo omaggio a grandi nomi dell'industria e puntando i riflettori non solo sui titoli più impattanti delle ultime stagioni, ma anche e soprattutto sugli attesissimi hardware next-gen. Proprio per questo motivo, non potevamo esimerci ...

juventusfc : #StatOfTheGame ?? I numeri di #LazioJuve ?? - TechByteSite : Xbox Series X è finalmente realtà. La console next-gen di Microsoft, conosciuta finora con il nome di Xbox Scarlett… - Eurogamer_it : Annunciato #BravelyDefault2 per #NintendoSwitch ai #TGA2019. -