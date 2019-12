Surgeon Simulator 2 arriverà su PC il prossimo anno

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Bossa Studios ha annunciato2 per PC ai The Game Awards 2019. Il gioco sarà lanciato su Epic Games Store nel 2020.Ecco i primi dettagli, tramite Bossa Studios:"è stato originariamente pubblicato nel 2013 e ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli YouTuber (inclusi Markiplier, Rooster Teeth e Jackscepticeye). Chiedendo ai giocatori di mettersi nei panni del Dr. Nigel Burke, un aspirante chirurgo con un kit di strumenti non convenzionale, il successo è stato tale da portare il gioco anche su PlayStation 4, Android, PlayStation VR, iOS e, più recentemente, Nintendo Switch. Di conseguenza, negli anni ha continuato ad acquisire fan fino a generare oltre 400.000 visualizzazioni al giorno su YouTube".Leggi altro...

Eurogamer_it : #SurgeonSimulator2 annunciato ai #TGA2019. - dvartx_ : SURGEON SIMULATOR 2 WTF LAKSJDJD -