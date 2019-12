Nel testo di Tutto Questo Sei Tu di Ultimo il bisogno di un sogno nella paura di perdersi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019)Sei Tu è il nuovo singolo di, disponibile da oggi in digitale. Il brano è un inedito che fa seguito all'album Colpa Delle Favole ed anticipa un 2020 ricco di concerti per il giovane artista romano. Ha cambiato sound conSei Tu, un brano con un arrangiamento suonato, nulla di sintetico e artificiale. Uno stile più minimale e pochissimi strumenti utilizzati per il suo nuovo brano che racconta attimi della vita quotidiana. Scritto dallo stesso Niccolò Moriconi e rilasciato con Honiro Label,Sei Tu è il racconto di un periodo buio in attesa di una risposta decisiva che tarda ad arrivare, è ildi vivere unper tornare a respirare. C'è ladiin un mondo che sa confondere; c'è la necessità di uscire dalla tempesta attraverso un illuminante raggio di sole. L'invito è quello a non chiudersi tra quattro mura - ...

