Lisa scomparsa da 3 settimane da Merano | la madre | “Aiutateci”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Continuano le ricerche diSartori, ragazza di 16 annida(provincia di Bolzano) da ormai tre. A lanciare l’allarme era stata lache si è rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto: secondo lei potrebbe trovarsi con un’amica.SartoridaDi lei non si hanno più notizie dal 19 novembre 2019, da quando avrebbe dovuto prendere l’autobus delle 16 che da Sinigo avrebbe dovuto portarla a. Da qui sarebbe dovuta salire sul treno per Silandro, dove una sua amica l’avrebbe ospitata. Ma da quel giorno si sono perse le sue tracce né si sa se sia mai salita su quei mezzi. LaBarara Ganterer ha lanciato un appello per ritrovarla e ha diffuso le sue caratteristiche fisiche unitamente all’abbigliamento che indossava al momento della. Ovvero un cappotto invernale nero con cintura e ...

