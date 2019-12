L’appello di Conte ai dissidenti del M5S | “Se scommettete su Salvini | state facendo male

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "Ognuno si assume la responsabilità delle iniziative che ritiene. Io non voglio entrare nel giudizio delle decisioni dei singoli parlamentari", afferma Giuseppein merito ai parlamentari pentastellati passati alla Lega dopo il voto sul Mes. E attacca: "Sulla sensibilità istituzionale dimi sono già pronunciato: auguro al senatore Ugo Grassi di avere più fortuna di me. Io ci ho lavorato affianco e non è che abbia ottenuto grossi risultati".

