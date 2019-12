La GPU di Xbox Series X è due volte più potente di quella di Xbox One X

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Senza dubbio, la rivelazione più grande e sorprendente dei The Game Awards è statadiX, precedentemente nota come Project Scarlett, la console di prossima generazione di Microsoft in arrivo a fine 2020. Parlando con GameSpot, il boss diPhil Spencer ha rivelato alcuni nuovi dettagli suX, rivelando informazioni sulle sue specifiche e su come la console si posiziona rispetto aOne eOne X. Il primo aspetto di cui si è parlato la GPU, che si suppone sarà in grado di raggiungere risoluzioni 8K e frequenze di aggiornamento di 120 Hz in futuro."Volevamo avere un upgrade straordinario dalla console di baseOne", ha detto Spencer. "Quindi, facendo i conti, siamo più di ottopiù potenti della GPU diOne e duepiù potenti diOne X".Leggi altro...

