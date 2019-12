Il Kazakistan vuole rimandare in Cina due richiedenti asilo

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il 6 dicembre il direttore del servizio di controllo delle frontiere del Kazakhstan ha annunciato che duefuggiti dalla Regione autonoma uigura del Xinjiang saranno rimpatriati. Si tratta di Kaster Musakhanuly e Murager Alimuly, di etnia kazaka, che il 6 ottobre avevano superato la frontiera cinese per chiederein. Musakhanuly ha dichiarato di essere fuggito da uno dei famigerati campi di rieducazione – secondo la narrativa ufficiale cinese meri (...) - Mondo /, ,, Kazakhstan , Respingimenti

