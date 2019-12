Il capo della Polizia Gabrielli | “Diffido da chi non fa fare i presepi”

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La clericalatasettimana è delFrancoche ha detto:da chi non fai presepi o non appende simboli religiosi per nonsuscitare reazione; credo infatti che la salvaguardia dei valori epropria identità coincida con la salvaguardia del territorio” Ogni settimana l'UAAR pubblica una cartolina dedicata all'affermazione o all'atto più clericalesettimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La (...) - Attualità / Religione, Gaffe, ,Franco, Intolleranza,di Stato

officialmaz : Ultimo’ora. Giuseppe Pecoraro si sarebbe dimesso da Capo della Procura della Federcalcio. - capuanogio : Il capo della Procura #FIGC #Pecoraro si è dimesso. Dimissioni accettate dal presidente #Gravina Non passerà alla storia, presumo - Agenzia_Ansa : E' stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere lo storico capo dei Viking, gruppo ultrà della Juventus #ANSA -