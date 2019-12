Ex Ilva | giudice firma lo spegnimento dell’Altoforno 2 | da domani non sarà più attivo

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ultimo giorno di normale operatività, oggi, per l’altoforno 2 dell’exdi Taranto. IlMaccagnano hato il 12 dicembre l’ordine di esecuzione difacendo seguito alla decisione di tre giorni fa di rigettare la proroga della facoltà d’uso chiesta dai commissari diin Amministrazione Straordinaria. Scadono oggi infatti i tre mesi concessi dal Tribunale del Riesame per ottemperare alle prescrizioni di automazione del campo di colata.quindi riprenderà lointerrotto in settembre., data indicata dal, l’impianto nondefinitivamente spento, perché questo non é tecnicamente possibile, mal’antivigilia dell’avvio, che avverrà lunedì 17 dicembre, di tutte le operazioni che porteranno allo stop dell’impianto, presumibilmente entro metà gennaio. «Non può svolgersi a partire dal 14 dicembre ...

