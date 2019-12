È morto l’attore Danny Aiello | interpretò Sal in “Fa’ la cosa giusta”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019)l’attore, lutto nel mondo del cinema. Aveva lavorato con Robert De Niro e Sergio Leone, fu candidato anche al Premio Oscar per “Fa’ lagiusta”. Lutto nel mondo del cinema. Si è spento all’età di 86 anni, attore considerato “l’italoamericano” ad Hollywood. Molto conosciuto per le sue interpretazioni nelle … L'articolo Èl’attoreSal in “Fa’ lagiusta” proviene da www.meteoweek.com.

LaStampa : Nel 1990 ricevette una nomination all’Oscar per «Fa’ la cosa giusta» di Spike Lee. - Corriere : È morto l’attore Danny Aiello, il pizzaiolo di «Fa’ la cosa giusta» - fanpage : Morto l'attore Danny Aiello, ha recitato ne Il Padrino ed è stato diretto da Spike Lee -