Brexit | visti lunghi solo con un titolo di studio alto Più difficile lavorare nella

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo il voto di ieri non c’è alternativa. Londra uscirà dalla Ue il 31 del mese prossimo, come previsto. Lo farà sulla base delle intese già siglate in passato, che garantiscono i diritti acquisiti dei cittadini europei: per chi già vive e lavora in Gran Bretagna non cambia nulla. L’unico elemento decisivo è registrarsi al ministero dell’Interno sulla base del «settlement scheme». Questa situazione riguarda anche chi arriverà entro il 2020: bisogna scaricare l’apposita app, fare il pre-settled status, una procedura da pochi minuti che tra l’altro il governo Johnson ha già semplificato, eliminando il costo di 65 sterline. Unico vezzo, funziona con Android ma non dall’Iphone. Chi è in Gran Bretagna da più di cinque anni può avere direttamente la residenza. I problemi si pongono per chi deve ancora venire. Se chi ha undi, dalla ...

