Bicentenario Meta | la mostra sulla nascita del comune

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Sabato 14 dicembre alle 11:00 presso la Sala consiliare metese si terrà la conferenza intitolata “Ladeldi– Un desiderio di autonomia alimentato dallo sviluppo economico“, nell’ambito delle celebrazioni dedicate al. In questa occasione verrà inoltre inaugurata lastoria della separazione daldel Piano curata da Dina Pepe insieme al Direttore artistico delAndrea Fienga. Entrambi interverranno in conferenza con il Sindaco diGiuseppe Tito e il Consigliere delegato alla cultura Biancamaria Balzano, sottolineando così l’importanza istituzionale del momento. Dopo l’iniziativa escursionistica “Insolite Vedute Metesi”, che ha visto la massiccia partecipazione di cittadini in cammino alla scoperta delle antiche vie di ...

