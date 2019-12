A Quiet Place 2 | il teaser del sequel in arrivo nei prossimi giorni?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A2 sembra verrà anticipato da un primoinnelle sale cinematografiche tra pochi. A2 sembra verrà presentato con unche verrà proiettato neinelle sale cinematografiche e che sarà, probabilmente, distribuito anche online. Il primo video promozionale deldiretto da John Krasinski dovrebbe avere una durata di poco più di 15 secondi. Ildi APart II dovrebbe anticipare la proiezione di film come Jumanji - The Next Level e Black Christmas. Nel secondo capitolo della storia ritorneranno nel cast i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Ascritto, diretto e interpretato da Krasinski è diventata una rivelazione ai ...

