West Ham | pronto Enzo Maresca in caso di esonero di Pellegrini

(Di giovedì 12 dicembre 2019) IlHam sta attraversando un momento di grande crisi, il club inglese dopo aver iniziato bene la stagione ha dovuto fare i conti con una serie di risultati negativi tanto che la classifica fa paura. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Manuel, il tecnico si giocherà tutto nella prossima sfida contro il Southampton, indi ribaltone il nome dell’eventuale sostituto è quello di. L’ex calciatore è attualmente il vice allenatore del cileno, i calciatori starebbero spingendo per la soluzione interna. IlHam nelle ultime partite ha convinto una sola volta, ovvero in trasferta contro il Chelsea, poi partite deludenti contro Wolves e Arsenal, adesso si giocherà tutto nella sfida contro il Southampton. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

