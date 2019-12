“Sta con lui!” Bianca Guaccero | spunta un nuovo compagno | una relazione segreta… E lei

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Pizzicata da Striscia la Notizia su presunti ritocchini,coglie la palla al balzo per rispondere. Com’è noto, la conduttrice non è una che le manda a dire e anche stavolta non è stato differente. Poco prima di iniziare a chiacchierare con Jonathan Kashanian ha voluto rispondere a Striscia la Notizia. La presentatrice non è apparsa affatto infastidita, anzi ha ringraziato Greggio e Iacchetti per le belle parole spese per lei. Com’è giusto che sia si è poi soffermata sui ritocchini estetici e sulla presuntacon Giampaolo Gambi, il comico che di solito l’affianca durante il programma pomeridiano di Rai 2. Cosa c’è di vero? “Il servizio era molto carino ed auto ironico e devo dire che la cosa che mi fa sorridere è che io sono l’unica donna che si è rifatta al contrario, cioè che si è ‘tolta’ il seno, lo ha rimpicciolito, e le labbra invece sono sempre uguali”, ha ...

