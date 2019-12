Roma-Wolfsberger 2-2 live | i giallorossi provano a spingere per mettersi al sicuro

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Ultima gara della fase a gironi di Europa League, ivogliono completare l’opera. Vincere, tendere un orecchio a Monchengladbach e sperare nel primo posto. Alla portata l’impegno degli uomini di Fonseca, che non vogliono né devono sottovalutare la gara per evitare brutti scherzi. Di fronte, la squadra austriaca, che dopo i 4 punti nelle prime due, ne ha perse tre di fila. 90’+2 – Kofler insuperabile a 30 secondi dalla fine! Salva su Dzeko con una bella parata. 88′ – Pericolosa lasu corner, è attento Kofler. Tre saranno i minuti di recupero. 86′ – Laprova ain questi ultimi minuti, non vuole rischiare perché anche a Monchengladbach la partita è in bilico. Tra l’altro, in caso di vittoria, a questo punto potrebbe anche essere primo posto. 77′ – Ci prova ...

Alevt86 : Due punti in due partite col Wolfsberger. Prima di parlare di arrivare in fondo a questa competizione occorre avere… - PagineRomaniste : #RomaWolfsberger 2-2. TERMINA QUI LA PARTITA. LA #ASROMA È QUALIFICATA AI SEDICESIMI DI #EUROPALEAGUE CLASSIFICANDO… - corgiallorosso : Roma-Wolfsberger 2-2 (7' Perotti, 10' a.g. Florenzi, 19' Dzeko, 63' Weissman) Giallorossi qualificati come secondi -