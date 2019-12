“Pinocchio” | Garrone | è una favola che parla di noi italiani

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma, 12 dic. (askanews) – Matteorilegge il capolavoro di Collodi e porta al cinema con il suo “Pinocchio” un racconto popolare, divertente, dotato di grande forza visiva e grande poesia. Il film, nei cinema dal 19 dicembre, vede Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto mentre Federico Ielapi si è trasformato nel burattino di legno con tre ore di trucco ogni giorno.ha creato un immaginario tutto nuovo attorno a Pinocchio, rifacendosi più ai disegni originali di Enrico Mazzanti che alle produzioni precedenti. “Un film che aiutasse il pubblico a riscoprire un grande classico però allo stesso tempo anche a divertirsi, a passare due ore in un mondo magico, dove il reale si mescola al soprannaturale” dice il regista. “E’ comunque un testo chedi noi, non ha epoca, non ha tempo,degli, dei vizi e delle qualità. ...

chetempochefa : ??Abbiamo il piacere di comunicarvi che nella prossima puntata di #CTCF avremo ospiti: Roberto #Benigni e Matteo Gar… - 01Distribution : 'E ricordati che c’è sempre qualcosa di buono anche in chi ti sembra cattivo.' Gigi Proietti è Mangiafuoco in… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: Matteo Garrone si confronta con la fiaba italiana per antonomasia. Il suo è un Pinocchio all'apparenza filologico che ben si… -