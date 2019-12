Neymar su Gabigol | «Può giocare in qualsiasi squadra»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)spende parole al miele per: «Gli ho detto di essere delice, puòindel mondo» Anchefa il tifo per. La stessa del Paris Saint Germain ha speso parole al miele per il collega, assoluto protagonista nel Flamengo. Queste le dichiarazioni a Esporto Interativo: «Mi piace molto. Abbiamo giocato insieme al Santos, abbiamo giocato alle Olimpiadi, provo grande affetto per lui. Gli ho parlato e gli ho detto che deve essere felice. Il calcio può essere giocato inparte del mondo e Gabriel puòin». Leggi su Calcionews24.com

fcin1908it : Neymar: 'Gabigol? Mi piace molto, gli voglio bene. Può giocare in qualsiasi squadra' - - internewsit : Neymar: 'Gabigol mi piace molto. Sul suo futuro gli ho detto una cosa' - - sportli26181512 : Neymar: 'Gabigol? Faccio il tifo per lui, può giocare ovunque': In gol ieri in Champions, nella facile vittorie del… -