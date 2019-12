Lazio | infortunio per Marusic | in dubbio per Cagliari

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Appena rientrato dall’alla coscia,si è fermato per una distorsione alla caviglia, da accertare la gravità Adamha subito una distorsione alla caviglia, e oggi si è sottoposto agli accertamenti per valutare la gravità dell’. Come ha riportato TuttoMercatoWeb, è difficile che il giocatore dellasia disponibile per la trasferta didi lunedì.era appena rientrato da uno stiramento alla coscia subito il 4 novembre, che gli ha fatto saltare già quattro partite di campionato. Non è stato convocato per il match di Europa League di stasera contro il Rennes. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juventus: #Ramsey salta la trasferta contro la #Lazio a causa di un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra… - Cucciolina96251 : RT @PinoVaccaro77: Prima mezz'ora ottima della Juve con un #Cr7 in crescita. Circostanze sfortunate, l'errore di #Dybala, l'espulsione di #… - CURVASUDROMA191 : RT @AndrewMari1988: È doveroso, poi, parlare dell'orribile calendario che hanno cucito per l'#ASRoma da qui fino a febbraio. #Fioretina (20… -