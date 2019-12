Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La vittoria schiacciante di Boris Johnson alle elezioni in Gran Bretagna plana alle 23, ora di Bruxelles, sul tavolo dei leader europei riuniti per il Consiglio di dicembre. Se confermati, questi primi exit poll parlano un linguaggio finalmente chiaro nella saga del divorzio di Londra dall’Ue: lasi concretizzerà il 31prossimo, l’ultima scadenza fissata lo scorso ottobre. Almeno questa è la speranza degli europei: mettere una parola fine allanel primo mese dell’anno nuovo per poi passare ai negoziati sugli accordi commerciali che regoleranno i rapporti tra Bruxelles e Regno Unito nel futuro.Il primo a twittare sul tema è l’italiano Sandro Gozi, candidato in Francia alle ultime europee nelle liste macroniane de La Republique en marche, primo dei non eletti: Gozilaper prendere possesso del suo seggio ...

SkyTG24 : ?? #UKelection #GE19 ?? Dominio secessionista in Scozia, 55 seggi su 59 ?? Fonti Francia: ora Ue si aspetta Brexit… - angela__mauro : E ora l'Ue si aspetta la Brexit il 31 gennaio: la vittoria di Johnson plana su un Consiglio Ue diviso sul clima. Si… - AnnamariaGalav2 : RT @nemo652: #PoesiaPerLaSera #VentagliDiParole Un’onda di colore nel tuo sguardo vince il grigio dipinge il tramonto di rosso e di oro. O… -