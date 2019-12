Carlo Ancelotti e il Napoli non potevano capirsi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) di Armando Fico “Lo scudetto? Ci sono sogni ed utopie (…) alnon manca molto, e quel poco che manca spero di riuscire darlo io”. Questa frase, detta nell’agosto 2018 prima del suo esordio sulla panchina azzurra e riletta oggi dopo il suo esonero, è stata la dichiarazione d’intenti più profonda del progetto napoletano di. Un progetto evidentemente di più ampio respiro, che andava oltre il dar requie alle ceneri di Sarri o garantire la continuità delle ambizioni scudetto della squadra (come pensava invece il presidente De Laurentiis) e che guardava anche alla crescita globale di società ed ambiente per consentirgli finalmente di vincere con continuità. L’idea di base del tecnico di Reggiolo era quella di liberare il potenziale latente di questa squadra per scatenarne fino in fondo la sua forza. In gergo aziendale, fare coaching ...

