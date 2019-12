Borghi contro Conte sul Mes | l’accusa è di tradimento

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 12 dicembre 2019)sul Mes:è diIl primo passaggio al Senato è andato a buon fine per la proposta sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Il Mes, conosciuto in passato anche come “fondo salva Stati”, riceve il via libera da Palazzo Madama con una maggioranza di 164 voti a favore. È stata una giornata tesa, con alcuni transfughi pentastellati che hanno abbracciato le posizioni della Lega, prima forza d’opposizione del Paese. Tra i più competenti in materia, tra le fila del carroccio, che portano avanti la crociatail Mes, c’è l’economista Claudio(braccio destro di Matteo Salvini), da Montecitorio, ha attaccato il primo ministro esponendo la propria versione dei fatti. Secondo il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, il mandato che avevaera uno solo: “che quel trattato l’Italia non ...

