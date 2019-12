Bianca Guaccero risponde alle critiche e svela la verità sul flirt con un collega

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Da quantoha assunto la conduzione di Detto Fatto ha dovuto tenere a bada diversi gossip ere a numerose frecciatine. La presentatrice, però, non si è mai fatta intimidire e ha sempre saputo tenere testa a tutto., dopo aver tenuto a bada le frecciatine di Giovanni Ciacci, le voci su una rivalità con Caterina Balivo e le recenti polemiche seguite ad una simpatica battuta fatta con Jonathan Kashanian, ha dovutorevoci su un suo presuntoe su ipotetici interventi di chirurgia estetica a cui sarebbe ricorsa in passato. A far accendere la luce dei riflettori su queste questioni è stato il programma di Canale 5 Striscia la Notizia, che ha analizzato lanella famosa rubrica ‘Fatti e Rifatti’. Stando a quanto mostrato dal tg satirico, la presentatrice, nel tempo, si sarebbe affidata a ritocchini estetici per ...

DettoFattoRai2 : ?? Dopo 30 anni dall'originale, arriva il remake di 'Harry ti presento Sally': la commedia perfetta Nord vs Sud, in… - zazoomnews : “Finiti”. Giovanni Ciacci demolisce Detto Fatto. Bianca Guaccero non si salva - #“Finiti”. #Giovanni #Ciacci… - zazoomblog : “Finiti”. Giovanni Ciacci demolisce Detto Fatto. Bianca Guaccero non si salva - #“Finiti”. #Giovanni #Ciacci… -