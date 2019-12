Arriva la prima neve in Calabria | almeno 10 mezzi Anas in azione

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lasi trova a fare i conti con ladell'annota nel tardo pomeriggio di martedì 10 dicembre e proseguita senza sosta per tutta la giornata seguente. Nonostante i picchi e gli accumuli, la circolnella regione è regolare e non si registrano particolari situazioni di disagio.inLe strade più colpite risultano essere quelle che portano verso l'altopiano della Sila, San Giovanni in Fiore, Colosimi e Acri in provincia di Cosenza. A fronteggiare la situci sono una decina ditra cui spazza, spargisale e turbine. Altrettanti operatori sono stati al lavoro durante tutta la notte e la giornata per permettere che il transito sulle strade statali avvenisse in sicurezza. In particolare quelle coinvolte sono la 107 Silana Crotonese, la 660 di Acri e la 177 Silana di Rossano. Abbondanti le nevicate sulle montagne di Acri, ...

