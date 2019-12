Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Filcaesprime soddisfazione per il progetto di fattibilità tecnico-economica deldella ferroviapolitana tra lo Stadioe l’di Pontecagnano “Salerno Costa d’Amalfi” pubblicato dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. «Quest’opera consentirà un rapido collegamento tra la città di Salerno e l’con significativi benefici a livello ambientale poiché è logico prevedere la riduzione del traffico veicolare privato – afferma il sindacalista Giuseppe Vicinanza (foto) – È da anni che aspettiamo questo tipo di intervento, fondamentale per rendere la nostra provincia un territorio che va nella direzione di uno sviluppo ecosostenibile. È scontato che tale opera consentirà enormi passi in avanti dal punto di vista dell’incremento ...

anteprima24 : ** Arechi-#Aeroporto, #Prolungamento #Metro fa felice Cisl e Arcan ** - salernopost : Il progetto di fattibilità tecnico economica del prolungamento della ferrovia metropolitana tra lo “Stadio Arechi”… -