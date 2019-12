«X Factor 13» | la parola ai finalisti

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sofia Tornambene (Under Donne)Sofia Tornambene (Under Donne)La Sierra (Gruppi)La Sierra (Gruppi)Davide Rossi (Under Uomini)Davide Rossi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Booda (Gruppi)Tra una prova vestiti e un soundcheck, idella tredicesima edizione di Xgirovagano per il Mediolanum Forum di Assago con fare esperto, convinti che quella che andrà in scena la sera del 12 dicembre non sarà una finale, ma una grande festa per salutare un’avventura straordinaria, capace di cambiargli la vita. Si siedono uno a uno di fronte a un plotone di giornalisti e iniziano a raccontare e a raccontarsi: partono da cosa abbia significato per loro prendere parte a Xe arrivano ai sogni che vorrebbero realizzare nel prossimo futuro e che includono, manco a dirlo, la realizzazione di un album e, soprattutto, un produttore che creda in loro e gli dia una possibilità. La cosa ...

