TG RDN del 11 12 2019

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) ROMA BOCCIATA SU TRASPORTI E RIFIUTI: DISCARICA A CIELO APERTO Roma – Roma definita “una discarica a cielo aperto”, bocciata su pulizia e trasporti, ma anche sulla cura del verde e verso i servizi cimiteriali. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali del, presentata questa mattina in Campidoglio. Secondo i tecnici che hanno realizzato il rapporto, la pulizia delle strade e’ in netto peggioramento. “La scelta di non dotare la citta’ di impianti- scrivono- sta avendo l’effetto di trasformare la citta’ in una discarica a cielo aperto”. Sul fronte trasporti la relazione ricorda come nel 2018 siano calate le corse degli autobus di Atac. Unici dati positivi, la diminuzione delle liste d’attesa negli asili nido e il risparmio sull’illuminazione pubblica. STASERA SCADE ORDINANZA ...

