Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non tira una bella aria in casa. La squadra pugliese, indicata alla vigilia tra le formazioni più accreditate per la promozione, attualmente si trova al sesto posto in classifica. I risultati negativi in campo, però, hanno provocato tensioni nell’ambiente, con i tifosi che contestano la società. A tal proposito, salta agli onori della cronaca un episodio non proprio edificante. Una grave intimidazione è stata infatti rivolta al direttore generale della società Gino. E’ stato trovato appeso a un palo nei pressi dello stadio Erasmo Iacovone, infatti, uncon una corda al collo sul quale compariva una scritta offensiva. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.L'articoloalal DGcon corda al collo CalcioWeb.

CalcioWeb : Tensione al #Taranto, gravi intimidazioni al DG #Montella: fatto trovare manichino con corda al collo - Borderline_24 : Alta tensione a #Taranto, trattativa in alto mare con ArcelorMittal: Stato pronto a intervenire… -