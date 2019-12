Platinette, la clamorosa trasformazione di Mauro Coruzzi: quanto è dimagrito, il suo corpo oggi (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Su Instagram Mauro Coruzzi, in arte Platinette, pubblica una foto (scattata negli studi di RTL102.5) dove è irriconoscibile: appare molto dimagrito. In perfetta forma. Sui social Mauro scrive: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Platinette clamorosa