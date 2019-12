Patrizia, sequestrata e violentata per giorni: “Ho visto la morte in faccia” (Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’incredibile racconto della donna segregata e violentata nelle campagne toscane dall’ex cognato. Il figlio ed il marito convinti che Patrizia volesse scappare all’estero. Patrizia, la donna di cinquantatre anni, sequestrata e violentata per oltre un mese in un pollaio nelle campagne tra Rufina e Pontassieve, in Toscana, racconta in televisione, in esclusiva, la sua drammatica … L'articolo Patrizia, sequestrata e violentata per giorni: “Ho visto la morte in faccia” proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Patrizia sequestrata