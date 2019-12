Ma Ancelotti resta a bilancio | 8 | 9 milioni lordi l’anno | più uno per lo staff Aspettando

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) 5di euro netti a stagione, 8,9circa. Più un milione per lo. E’ il “peso” di Carlo, chea Napoli, a. Il Napoli dal punto di vista dei conti aggiunge un allenatore, e tutti i relativi costi. Adesonerato andrà ad aggiungersi lo stipendio di Gattuso. La dichiarazione “io non mi sono mai dimesso e mai lo farò” appena terminata la gara col Genk ha accelerato il processo di addio e alla fine De Laurentiis è stato costretto a licenziare il terzo allenatore più pagato della Serie A. Più diin Italia guadagnano solo Antonio Conte (11di euro netti) e Maurizio Sarri (5,5). Ora al Napoli, sotto il piano strettamente economico, nonche “sperare” che l’Arsenal gli faccia una proposta impossibile da rifiutare, anche a stagione in corso, e lo porti in Premier ...

