LIVE | De Laurentiis | «Ringrazio Ancelotti | ora c’è Ringhio Starr» Gattuso | «Non

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In diretta da Castel Volturno la conferenza di Rinonuovo allenatore del Napoli, con lui Aurelio DeDe: «Non è vero che ci sono stati contrasti tra me e. Mi dispiace che le cose siano andate così, ci si divorzia da marito e moglie ma si mantengono buoni rapporti. Abbiamo coltivato un sogno e poi con grande responsabilità, per non rovinargli il palmares ho cercato di salvaguardarlo e gli ho detto: “Carlo è arrivato il momento di dividerci»: «Il Napoli negli ultimi dieci anni è protagonista in Italia e in Europa. È una grande squadra, i calciatori mi piacciono tantissimo. Il 99% dei giocatori è funzionale al calcio che voglio giocare. L’ho visto domenica per la prima volta e per non essere visto da voi ho percorso sei ore in macchina all’andata e al ritorno». «Ho sentito. Sapevo che dovevo chiarirmi con Carlo. Poi ho ...

cmdotcom : De Laurentiis: 'Ancelotti un amico, l'ho salvaguardato col divorzio. Gattuso ha già assimilato il #Napoli, è Ringhi… - 100x100Napoli : Segui con noi la conferenza di presentazione di #GennaroGattuso - infoitsport : Napoli, Gattuso LIVE: a breve a Castel Volturno, lo attende De Laurentiis. Alle 18 la presentazione -