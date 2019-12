Il re del tonno Pippo Callipo prova a mettere in scatola i Cinque stelle

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma. Non è bastato il voto di novembre: il M5s torna di nuovo su Rousseau per decidere oggi, in votazione dalle 10 alle 19, come presentarsi alle elezioni del 26 gennaio prossimo in Emilia-Romagna e in Calabria. Ma non bisogna farsi sviare dalle intenzioni. Non è un voto aperto per scegliere se can

ilfoglio_it : In tanti si lamentano sul Blog delle Stelle per i criteri di formazione del “Team del futuro”. I facilitatori scelt… - Unapolpettina : @_tonno_ Amaro del capo... era atto dovuto! - ilcirotano : La vera scatoletta di tonno è la segreteria del M5s. E gli attivisti restano fuori - -