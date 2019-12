Grave lutto a Un posto al sole “Amore mio | mi mancherai tantissimo” | il dolore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)nel cast di Unal: morta la madre di Luisa Amatucci. La notizia della scomparsa della donna ha scioccato tutto il cast della soap opera. È stata la stessa Luisa Amatucci ad annunciare la morte della madre con un post su Facebook:mio, voglio ricordarti così, miha scritto l’attrice a corredo di una foto che la ritrae, sorridente, insieme alla madre. Quel post ha commosso il pubblico e anche tutti i colleghi della Amatucci. Luisa è uno dei personaggi più amati di Unal, la serie ambientata a Napoli che, dal 1996, va in onda su Rai 3. Sotto al post sono comparsi tantissimi messaggi di affetto per l’attrice che sta passando un momento davvero doloroso. Perdere la madre è una tragedia a ogni età. Maria, questo il nome della mamma di Luisa Amatucci, era amatissima da tutti. E la sua morte è stata per tutti un grande. Tanto ...

CPettiti : RT @CronacaSocial: ?? ULTIM'ORA. Grave lutto per #AlBano. La notizia è arrivata da poco. Un dolore immenso per l'artista. Un abbraccio forte… - FeedelissimoCom : Al Bano, grave lutto: è morta la mamma Jolanda - corrierece : Grave lutto per il cantante Al Bano: tanti i messaggi d'affetto da parte dei fan - - -