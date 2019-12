Fiumicino, comincia l'era del riconoscimento biometrico del volto (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alessandro Ferro Lo scalo romano ed internazionale sarà il primo in Italia ad adottare il riconoscimento biometrico del volto per le procedure di ceck-in, controlli sicurezza ed imbarco in aereo Chi si lamenta della lentezza delle operazioni all'aeroporto di Fiumicino sarà costretto a ritrattare. Lo scalo romano ed internazionale diventa sempre più hi-tech: è cominciata oggi la sperimentazione di un nuovo sistema di accettazione e imbarco che, attraverso l'identificazione biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il transito dei passeggeri in partenza. La procedura, infatti, velocizza lo svolgimento del check-in, dei controlli di sicurezza e dell'imbarco in aereo riducendo i tempi di attesa dei passeggeri ed ottimizzando lo svolgimento delle operazioni aeroportuali, con evidenti vantaggi sulla qualità complessiva dell'esperienza di ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiumicino comincia