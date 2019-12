CorSera | la notte di grande razionalità di De Laurentiis

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scrive dell’esonero di Ancelotti. Alla fine della partita c’è stata la cena di Ancelotti con De, in cui l’allenatore ha appreso che sarebbe stato esonerato “C’è tanto di sentimentale, ma ladi Deè stata di. Prima la cena, a partita finita, con re Carlo. Insieme ancora una volta (l’ultima) per decidere il futuro. Gattuso è sulla soglia di ingresso, l’avvicendamento verrà ufficializzato nella giornata di oggi”. L’era di Ancelotti era iniziata sotto i migliori propositi, poi si è sgretolata di fronte ai risultati altalenanti di questo inizio di campionato. “Ancelotti a disagio in uno spogliatoio turbolento e poco abituato alle maniere ferme ma regali di mister 20 titoli, è finito nelle maglie inevitabili dell’esonero dopo nove giornate senza raccogliere ...

