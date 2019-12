Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Laè stata proclamataculturale immateriale dell’umanità. E’ quanto annuncia lanel commentare positivamente la decisione del Comitato intergovernativo dell’Unesco riunito a Bogotà, in Colombia per tutelare l’ antica pratica dellazia che consiste nella migrazione stagionale del bestiame lungo le rotte migratorie nel Mediterraneo e nelle Alpi. La candidatura della, che ha visto l’Italia capofila di una alleanza con Grecia e Austria, è stata avanzata nel 2017 per tutelare una pratica ancora oggi diffusa sia nel Centro e Sud Italia, dove sono localizzati i Regi tratturi, partendo da Amatrice e Ceccano nel Lazio ad Aversa degli Abruzzi e Pescocostanzo in Abruzzo, da Frosolone in Molise al Gargano in Puglia, passando per la Campania.transumanti sono ancora in ...

anteprima24 : ** #Coldiretti, la #Transumanza è patrimonio dell'umanità ma è #Allarme per i #Pastori ** - zazoomnews : Unesco Coldiretti: “La transumanza è patrimonio dell’umanità” - #Unesco #Coldiretti: #transumanza -