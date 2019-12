Chinaglia eletta nel Csm | è record di donne togate

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Elisabetta(Area) è il nuovo togato, in rappresentanza dei giudici, eletto dai magistrati alle suppletive per il Csm. A Palazzo dei Marescialli aumenta così a 6 - unper il Consiglio - il numero ditra i togati: oltre a, fino ad oggi presidente di sezione del tribunale di Asti, siedono già in plenum Concetta Grillo (Unicost), Alessandra Dal Moro (Area), Loredana Micciché e Paola Braggion (MI) e Ilaria Pepe (A&I)., esponente delle toghe progressiste, ha ottenuto 2.362 voti, mentre gli altri candidati Pasquale Grasso e Silvia Corinaldesi hanno avuto rispettivamente 1.983 e 1.150 preferenze, su un totale di 5.992 votanti. Le schede bianche sono state 491, 6 le nulle.

