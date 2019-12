Amazon Prime Video | in arrivo i film-documentari su altri due vip

Leggi la notizia su trendit

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ilo di Chiara Ferragni (Chiara Ferragni – Unposted), sta riscuotendo un successo clamoroso, soprattutto dopo che è stato reso disponibile in tutto il mondo grazie ad. Secondo il sito davidemaggio.it, la piattaforma -guidata da Nicole Morganti – starebbe pensando alla distribuzione didueche dovrebbero raccontare la vita didue vip nostrani. Parliamo del celebre e affascinante chef Carlo Cracco e del cantante Tiziano Ferro. Pare che i due siano in trattativa per due produzioni firmate Banijay Italia. Ne sapremo di più? Restiamo in attesa di aggiornamenti! L'articolo, insudue vip proviene da Trash Italiano.

starkbuckz : Le gioie di avere Amazon Prime... - frankrai96 : Amazon trasmetterà la Champions League in Germania dal 2021 - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Un documentario su @TizianoFerro per Amazon Prime Video? Spunta l'indiscrezione Sanremo con Jovanotti -