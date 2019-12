Sparatoria in ospedale in Repubblica Ceca | 4 morti e feriti gravi

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) È di almeno quattroil bilancio di unain undi Ostrava, in. La notizia è stata diffusa dalla polizia, che parla anche di due persone rimaste gravemente ferite.

GHERARDIMAURO1 : RT @TgLa7: Repubblica Ceca: sparatoria in un ospedale, 6 morti . Diversi i feriti. Il killer e' in fuga - TgLa7 : Repubblica Ceca: sparatoria in un ospedale, 6 morti . Diversi i feriti. Il killer e' in fuga - fisco24_info : Repubblica Ceca, sparatoria in ospedale: 4 morti : -